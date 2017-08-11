Ученые заявили о возможности пересадки человеку органов свиньи

Гарвард, США, , 15:06 — REGNUM Ученые из США заявили о том, что в будущем станет возможным пересаживать человеку внутренние органы свиней. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

По словам ученых, такая пересадка станет возможной благодаря новому инструменту ксенотрансплантации — межвидовой трансплантации тканей и органов от организма одного биологического вида в организм другого биологического вида.

При помощи молекулярного инструмента CRISPR-Cas9 генетики пытаются создать генетически модифицированных животных, ткани которых не будут вызывать иммунного отторжения.

Ученые считают, источником донорских органов могли бы стать свиньи, поскольку они и успешно размножаются в неволе, лучше изучены и имеют органы, которые по размерам похожи на человеческие.

Однако пересаженные органы и ткани могут отторгаться человеком, в том числе потому что в их геноме содержится много копий ретровируса свиней (Pervs). Он способен образовывать новые вирусные частицы, заражающие человеческие ткани и приводящие к смерти.

Ученые поставили задачу преодолеть эту генетическую угрозу. Это удалось сделать при помощи техники редактирования гена CRISPR-Cas9. Генетики успешно удалили Pervs из генома свиньи.

По мнению экспертов, был сделан шаг вперед на пути к разведению генетически чистых свиней. Это, в свою очередь, является прорывом на пути к пересадке человеку органов свиньи.

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