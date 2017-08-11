Ученые: Индейцы в каньоне Чако изобразили солнечное затмение

Боулдер, США, , 11:45 — REGNUM Ученые из США предположили, что жившие тысячу лет назад в каньоне Чако индейцы изобразили солнечное затмение с помощью петроглифов. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Phys.org.

Исследователи из Колорадского университета в Боулдере (США) выдвинули гипотезу, согласно которой на знаменитых наскальных рисунках, найденных в каньоне Чако на территории штата Нью-Мексико, изображено полное солнечное затмение.

На петроглифе нарисован символ, представляющий собой круг, вокруг которого изображены петли. По мнению ученых, это похоже на «корону» Солнца во время солнечного затмения.

Исследователи считают, что предки индейцев запечатлели полное солнечное затмение, которое произошло 11 июля 1097 года.

Ученые также установил, что в 1097 году Солнце действительно было активным. Это может указывать на то, что петроглиф действительно является изображением полного солнечного затмения.

Исследователи также считают, что индейцы проводили примитивные астрономические наблюдения, поскольку существуют изображения других явлений, например, зимнего солнцестояния.

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