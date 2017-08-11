В Алтайские школы возвращают астрономию

Барнаул, , 11:30 — REGNUM Незаслуженно забытый школьный предмет, четверть века не изучавшийся школьниками, возвращается в учебные заведения Алтайского края. Как сообщают «Вести-Алтай», с начала учебного года науку о небесных телах будут изучать в барнаульских лицеях «Сигма», №124 и 129, гимназиях №42 и 45, школе №114, а также в бийской школе №20, где уже созданы все условия для преподавания астрономии.

Как пояснила представитель Минобразования края Ирина Дроздова, регионам дано право с 1 сентября либо во всех школах преподавание астрономии запустить, либо в «пилотном» режиме ввести предмет лишь в некоторых школах.

«Чтобы начать изучать этот предмет, должны быть созданы определённые условия. Во-первых, кадровые: у нас учителей астрономии в течение нескольких лет никто не готовил, во вторых — определенная материально-техническая база», — пояснила чиновница.

Преподавать астрономию будут в течение всего учебного года по одному уроку в неделю. Учебные пособия рассчитаны на 11-классников. Известно также, что к печати готовится новое издание, которое позволит проводить уроки у десятиклассников. За этот год школы Алтайского края должны закупить учебники и необходимые методические материалы. Обязательным предметом в старших классах всех алтайских школ астрономия станет с 1 сентября 2018 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года министр образования РФ Ольга Васильева пояснила, откуда в российских школах возьмутся часы на изучение астрономии. По ее словам, время на этот предмет появится за счет сокращения учебных часов на второй иностранный язык.

«Второй язык и третий можно и нужно изучать факультативно, но на таком уровне, чтобы и он был бы рабочим по окончании школы», — сказала министр образования, добавив, что дети в школе «катастрофически перегружены». «Но на астрономию один час есть!» — заключила министр образования.

Напомним, астрономия из базового плана школьной программы исчезла в 1991 году.

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