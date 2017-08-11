Астероид 2012 TC4 пройдет в 44 тыс. км от Земли

Париж, , 07:27 — REGNUM Астероид диаметром от 15 до 30 метров пройдет в непосредственной близости от Земли 12 октября. Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

Астероид 2012 TC4 пройдет на расстоянии около 44 тыс. км от Земли. Специалисты ЕКА считают, что это событие предоставит ученым ценную возможность больше узнать о его орбите и составе.

Данный небесный объект впервые был обнаружен в 2012 году. Тогда же ученые вычислили, что астероид сблизится с Землей в октябре 2017 года. Однако точная орбита и расстояние от планеты оставались неизвестными.

По словам ученых, пока объект остается видимым, они будут его изучать как можно более подробно.

Отмечается, что если бы астероид подобного размера попал в атмосферу Земли, то он произвел бы такой же эффект, как Челябинский метеорит, который упал 15 февраля 2013 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые обнаружили астероиды возрастом 4 млрд лет

Читайте развитие сюжета: В поясе Койпера может существовать двойная планета