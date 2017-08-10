В Антарктиде найден кекс, пролежавший в хижине 106 лет

Веллингтон, , 18:16 — REGNUM Новозеландские учёные обнаружили в Антарктиде отлично сохранившийся фруктовый пирог, который был изготовлен 106 лет назад. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает Фонд антарктического наследия Новой Зеландии (Antarctic Heritage Trust).

Сообщается, что новозеландские полярники исследовали мыс Адэр, расположенный на северо-востоке региона Виктория в Восточной Антарктиде. В ходе экспедиции была обнаружена заброшенная хижина.

В хижине было найдено большое количество ржавых консервных банок. Среди них была обнаружена металлическая оловянная коробка, в которой был упакован кекс производства британской кондитерской фирмы Huntley & Palmer.

«Олово было в плохом состоянии, но сам пирог выглядел и пахнул почти съедобным. Найти пирог в таком хорошем состоянии в горстке ржавых консервов было довольно неожиданно», — сказано в сообщении фонда.

По словам руководителя новозеландской группы исследователей Лиззи Мик, кексы были идеальной высокоэнергетической пищей для антарктических условий. Даже сегодня кексы остаются излюбленным лакомством современных ледовых экспедиций.

Ученые считают, что данный кекс входил в рацион так называемой Северной партии экспедиции «Терра Нова» (1910 — 1913 гг.) британского полярника Роберта Скотта. В задачи Северной партии входили исключительно научные изыскания, целью Южной было покорение Южного полюса.

Напомним, экспедиция «Терра Нова» была второй экспедицией Скотта в Антарктику. К сожалению, ему не удалось стать первым человеком, побывавшем на Южном полюсе планеты — его опередил норвежец Руаль Амундсен. Скотт и его товарищи, возвращаясь с полюса, погибли от холода и физического истощения.

Что касается найденного кекса, то его исследователи решили оставить там же, где и нашли — на полке в заброшенной хижине.