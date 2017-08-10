Россия и Белоруссия развивают совместное животноводство

Минск, , 15:02 — REGNUM Новые селекционно-генетические центры по семеноводству, птицеводству и скотоводству будут открыты в течение ближайших двух лет в России и Белоруссии, заявил генеральный директор научно-практического центра (НПЦ) Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Иван Шейко, сообщает 10 августа БЕЛТА.

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По его словам, в 2017 и 2018 годах совместные селекционно-генетические центры будут сформированы в России и Белоруссии в рамках программы «Развитие в Союзном государстве конкурентоспособной отрасли животноводства на основе селекционно-генетических и биотехнологических инноваций».

Шейко отметил, что в новых центрах будут использоваться новейшие биотехнологические приемы и методы с целью получить результат деятельности уже через пять лет.

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Напомним, ранее председатель президиума НАН Владимир Гусаков заявил, что ученые Белоруссии уже выполняют совместные проекты с Китайской академией общественных наук на $4 млн.

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