Абитуриенты Новгородского университета предпочли физике физкультуру

Великий Новгород, , 13:13 — REGNUM В Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого на бюджетную форму обучения зачислено 816 абитуриентов: 761 человек на очную форму и 55 на заочную. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, сейчас открыт приём на платную форму обучения.

В нынешнем году приёмной комиссией был принят 4816 заявлений, конкурс составил 6,33 человека на место. Средний конкурс по подлинникам аттестатов — 1,65 человека на место.

Наибольшее число заявлений подано абитуриентами из Великого Новгорода — 43,5%, из Новгородской области — 33,2%. Иногородних абитуриентов — 23,3%.

По словам ответственного секретаря приёмной комиссии НовГУ Феликса Груздева, по-прежнему в приоритете медицинские специальности. На лечебное дело подано около 560 заявлений на 95 мест, на стоматологию около 400 заявлений на 20 мест. Сохраняет популярность юриспруденция — 187 заявлений на 10 мест.

«Радует количество заявлений на некоторые инженерные и педагогические направления. Что касается последних, то самым востребованным оказался профиль «физическая культура», — заявил Груздев.

По данным, опубликованные на сайте НовГУ, конкурс по заявлениям на профиль «физическая культура» составил 3,8 человека на место — это 36-е место в рейтинге наиболее популярных направлений. На первом месте — юриспруденция (18,8 на место), на втором — стоматология (18,15), на третьем — фармация (14,87). Самый низкий конкурс по заявлениям — 2,1 на место — на специальность «физика и математика».

Всего в нынешнем году приём ведётся на четыре специальности, 41 направление и 23 профиля бакалавриата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году бюджетные места в Новгородском госуниверситете получили 768 абитуриентов. Конкурс в новгородский университет в прошлом году был выше ‑ и по подлинникам аттестатам, и по заявлениям, что в вузе объясняют уменьшением числа выпускников школ.