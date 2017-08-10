Китай впервые осуществил квантовую передачу данных

Пекин, , 11:12 — REGNUM Безопасная передача данных со спутника при помощи квантового шифрования проведена в Китае. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Китайские специалисты осуществили квантовую передачу спутниковых данных первыми в мире. Сигнал со спутника «Мо-Цзы» был получен на двух наземных станциях: Синлун в провинции Хэбэй и Наньшань около города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В процессе передачи данных расстояние между спутником и станцией варьировалось от 645 до 1200 километров. При этом отмечается, что за 10 минут, в течение которых спутник пролетает на территорией Китая, можно передать 300 килобит зашифрованной информации.

Сообщается, что Китай может создать коммуникационную сеть на основе квантовой передачи данных к 2030 году. Эта сеть обеспечит полную конфиденциальность при передаче информации и будет устойчива к взлому.

С помощью новой коммуникационной сети станет возможным делать абсолютно безопасные телефонные звонки, а также осуществлять надежную передачу банковских и других данных.

Принцип работы технологии заключается в том, что при попытке взломать квантовый канал связи уничтожается вся информация, которая по нему передается.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в мире спутник квантовой связи «Мо-Цзы» был запущен 16 августа 2016 года. Он предназначен для проведения квантовых экспериментов. Запуск спутника является частью стратегического этапа национальной космической программы КНР.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мо-цзы» отправился в космос: В Китае запустили первый квантовый спутник

Читайте развитие сюжета: Первый в мире квантовый спутник назван в честь древнекитайского ученого