Ученые: Луна в древности была похожа на Землю

Кембридж , США, , 10:01 — REGNUM Американские ученые заявили о том, что Луна после ее формирования имела сходство с Землей. Об этом говорится в статье, опубликованной 9 августа в журнале Science Advances.

Ученые из Массачусетского технологического института определили, что магнетизм на Луне существовал как минимум на 1 млрд лет дольше, чем считалось ранее. Они пришли к выводу, что в древности магнитное поле Луны генерировалось гигантской динамо-машиной, так же как у Земли.

Исследователи провели анализ образцов лунных пород, которые были собраны во время миссии «Аполлон-15». В результате выяснилось, что они образовались около 1−2,5 млрд лет назад в присутствии магнитного поля с индукцией в пять микротесла (5 мкТл). Однако, по мнению ученых, магнетизм на Луне 3−4 млрд лет назад был гораздо сильнее.

Благодаря этому открытию, ученые смогли установить механизмы, приводившие магнитное поле в действие. На ранних этапах существования Луны поле поддерживалось вращением металлического ядра. А поскольку спутник находился близко к Земле, то гравитация планеты оказывала воздействие на недра Луны.

Затем ядро спутника начало медленно остывать, что вызвало конвекцию, при которой холодные слои вещества опускаются, а теплые выходят на поверхность. Потоки расплавленных пород закручивались, создавая электрические токи, генерирующие магнитное поле.

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