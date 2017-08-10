Учёные: Сибирская котловина Батагайка расширяется с устрашающей скоростью

Якутск, , 07:46 — REGNUM Сибирская котловина Батагайка ежегодно расширяется на 15−20 метров, такой вывод сделали учёные Института прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба СВФУ.

Сообщается, что учёные вернулись из экспедиции в Верхоянский район (Якутия), в которой также приняли участие специалисты из университета Сассекса (Великобритания) и Института Зенкенберг (Германия), где исследовали термокарстовую котловину Батагайку и обнажение на берегу Адыча местности Улахан-Сулар.

Как отметили учёные, особенность исследований территории — в отложениях возрастом в 200 тыс. лет на бортах котлована. В 2009 году на этом месте были найдены туша детёныша бизона и мумия древней лошади.

«Батагайский разрез будет расти, он увеличивается очень быстро — в год края расширяются на 15−20 метров», — сообщил профессор Университета Сассекс Джулиан Метрон.

По словам профессора, этот процесс продолжится, пока не растает весь лёд, позволяющий котловине расширяться.

«Если посмотреть на явление с геологической точки зрения, то мы увидим: в прошлом, примерно 10 тысяч лет назад, на территории центральной и северной Якутии, Аляски и Канады происходили климатические потепления, которые спровоцировали оттаивание таких оврагов, озер и котловин», — добавил профессор, отмечая, что в результате потепления климата, такие термические котловины будут образовываться повсеместно.

Как предполагает научный сотрудник Университета Сассекс Томас Опель, образование котловины в Верхоянском районе может нести антропогенный характер.

«Обычно такие образования происходят из-за повреждения почвенного покрова земли: вырубки леса, промышленных работ или из-за того, что через эту местность проходила дорога, которой пользовались круглогодично», — добавил Опель.

Как отметила научный сотрудник Института Зенкенберг Ксения Ашастина, благодаря исследованию образцов почвы, растений и древних отложений, можно будет реконструировать ландшафтную экосистему и прогнозировать ход смены климата в дальнейшем.

«Мы надеемся, что по итогам экспедиции и лабораторных работ мы получим полную картину древней экосистемы котловины Батагайка», — подчеркнула она.

Напомним, котловина в многолетней мерзлоте Батагайка находится в 7 километрах к юго-востоку от посёлка Батагай Верхоянского района Якутии. Глубина котловины составляет до 100 метров, ширина — 800 метров, а длина — более километра.

Как сообщало ИА REGNUM, Батагайка, наблюдавшаяся в серии снимков из космоса, сделанных в период с 1999 по 2016 годы, продолжает увеличиваться. Серия из четырёх космических снимков показывает, что котловина растёт с годами.

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С 2011 года на Батагайке проводятся комплексные палеонтологические исследования, где специалисты изучают палеопочвы, ископаемую растительность. Собрана богатая коллекция костей мамонта, пещерного льва, ленской лошади, бизона и других животных ледникового периода.

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