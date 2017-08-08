Учёные научатся «заряжать» сердце

Оттава, , 19:41 — REGNUM Биологи из университета Оттавы (Канада) открыли белок, на основе которого может быть разработано лекарство для «зарядки» сердца. Об этом сообщается в журнале Cell Research.

Открытый учёными белок CT1 заставляет сердце наращивать массу мышечных волокон и улучшать свою работу во время физических нагрузок. Причем благодаря ему клетки сердца растут нормальным образом, не вызывая аномалии и стимулируя рост сосудов.

Исследователи провели несколько опытов с мышами и крысами. Они экспериментировали с веществами, которые оказывали влияние на работу сердца. Некоторые из них вызывали его гипертрофию.

Учёные добавляли белок CT1 в культуры клеток сердца крыс и мышей, после чего наблюдали за изменением их поведения. Они пытались определить такую комбинацию веществ, которая укрепляла бы эти клетки, не заставляя их увеличиваться в размерах.

В ходе экспериментов учёными было установлено, что при добавлении белка CT1 в культуры любых типов клеток сердца происходит увеличение количества волокон, что повышает их выносливость. Причем этот эффект оказался не постоянным, как при гипертрофии сердца, а временным, что позволяет в любой момент прекратить лечение.

Также учёные определили, что данный белок можно использовать в терапевтических целях, так как его инъекции смогли предотвратить развитие гипертрофии сердца и ликвидировали последствия сердечного приступа у мышей. Исследователи уверены, что с помощью их открытия можно будет лечить людей от заболеваний сердца.

Ученые утверждают, что дальнейшим этапом развития исследования должны стать эксперименты с добровольцами. Если эти опыты покажут положительный результат, то, по их мнению, в скором будущем можно надеяться на создание лекарств на основе белка CT1.