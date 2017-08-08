Педагогам Южного Урала предлагают технологии вместо стратегии

Челябинск, , 20:11 — REGNUM Технологии в системе образования чиновники предлагают обсудить на ежегодном совещании педагогов Южного Урала. Эксперты заявляют о необходимости определения стратегии действий в образовательной системе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для начала эксперты, как при нормальном образовательном процессе, предлагают определиться с понятиями, в том числе предлагаемыми чиновниками Челябинской области.

«Технологии управления образовательными системами — хорошая тема, но малоизученная, — прежде всего, нужно дать описание, рабочее определение, что же такое «образовательная система» и чем, например, она отличается от «системы образования» Российской Федерации», — предлагает профессор Сергей Молчанов.

Эксперт призывает определить образовательную систему (в образовательной организации), как «совокупность преемственных образовательных программ».

«Управлять нужно не сетью образовательных организаций, как раньше мы говорили, а совокупностью (комплексом) образовательных программ. Этот комплекс образовательных программ и, особенно, профессиональных, должен быть адекватным региональному заказу на общую и, конечно, профессиональную образованность молодежи, прежде всего, например, проект «Темп», — считает Молчанов.

Для реализации программы и создаётся образовательная система, отмечает педагог.

«Программа же состоит из следующих компонентов: 1) содержание образования (социализации); 2) содержание обучения (воспитания); 3) инструментарий для оценивания образованности (социализованности); 4) материально-техническое оснащение; 5) финансово-экономическое обеспечение; 6) педагогический персонал. Таким образом, управлять нужно одновременно шестью объектами. Для каждого объекта должен быть определен свой, стандартный инструментарий», — пояснил Сергей Молчанов.

По мнению эксперта, «технологии управления образовательными системами» должны включать в себя измерители образованности и социализованности. Образованность, как считает Сергей Молчанов, измеряется ЕГЭ, а социализованность пока ничем не измеряется, а значит, не исполняется в стране ФЗ «Об образовании…», в частности, статья 97-ая о мониторинге «учебных и внеучебных достижений».

«Другой объект оценивания — педагогический персонал. Его профессиональная компетентность. Устанавливая соответствие должности необходимо фиксировать наличие профессиональных компетенций, адекватных объекту управления (школа, ДОУ, УДОД, СПО, ДД, СКОУ, и проч.). И не важно, где находится учреждение: в городе или в селе. Важно, чтобы у всех руководителей были стандартные компетенции. Просто какие-то будут востребованы в городе, по преимуществу, а какие-то — в селе. Но у всех стандартные. Иначе разрушается, вообще, смысл стандартизации в образовании. Итак, нужно описать, прежде всего, инструментарий для оценивания для каждого из ШЕСТИ объектов, а затем уж — инструментарий для воздействия на них», — пояснил профессор Челябинского педуниверситета Сергей Молчанов.

Отметим, с 16 по 29 августа в Челябинской области пройдет традиционное ежегодное совещание педагогов региона. Чиновники Минобразования Челябинской области планируют на тематических и пленарном заседании определить «основные направления развития отрасли». Тематические секционные площадки заработают с 16 августа. 17 августа состоится пленарная часть педагогического собрания, в котором примут участие министры правительства и депутаты Законодательного собрания Челябинской области. В планах чиновников — определить векторы развития образования региона на предстоящий учебный год.

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