Ученые: Компьютерные игры приводят к атрофии мозга

Монреаль, Канада, , 16:59 — REGNUM Ученые из университета Монреаля (Канада) пришли к выводу, что увлечение компьютерными играми-шутерами приводит к деградации центра долговременной памяти в мозге. Об этом 8 августа сообщается в журнале Molecular Psychiatry.

По словам учёных, некоторые компьютерные игры способны в определенной степени развить внимание и краткосрочную память у человека. Однако долгое увлечение ими может привести к атрофии центра долговременной памяти, гиппокампа.

Ученые провели анализ различных наблюдений и обнаружили, что у многих людей, играющих в компьютерные игры, происходило не только улучшение реакции и эпизодической памяти, но и ухудшение долговременной памяти. Это побудило исследователей провести повторные опыты, где они наблюдали за всей нервной системой в целом.

Для эксперимента ученые отобрали две группы добровольцев, одна из которых состояла из заядлых геймеров, а другая — из людей, не увлекающихся компьютерными играми.

Ученые дали задание добровольцам играть в любую «стрелялку» в течение 90 часов. После этого они провели исследование их мозга с помощью магнитно-резонансного томографа. Далее было предложено пройти простой тест на память и реакцию, в котором нужно было запомнить выход из лабиринта и четыре раза вывести из него одинаковые фигурки.

Этот опыт подтвердил тот факт, что геймеры обладают лучшей эпизодической памятью и более быстрой реакцией, чем не увлекающиеся играми люди. Однако также было подтверждено, что у них произошло снижение активности центра долговременной памяти.

Ученые отмечают, что это явление может вызвать в старости различные болезни, такие как болезнь Альцгеймера.

Однако, по словам ученых, не все игры так отрицательно действуют на мозг. Поэтому они советуют разработчикам игр усложнять свои продукты, чтобы помочь игрокам избежать атрофии мозга.