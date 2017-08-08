Ученые: Черные дыры могут поглощаться нейтронными звездами

Сан-Диего, США, 8 августа 2017, 12:43 — REGNUM Ученые из США заявили о том, что небольшие по размерам черные дыры способны проникать внутрь нейтронных звезд и поглощать их вещество. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале Phys.org.
Исследователи из Центра астрофизики и космических наук в Сан-Диего считают, что в результате проникновения черных дыр внутрь нейтронных звезд происходит образование таких тяжелых химических элементов, как золото, платина и уран.
По словам специалистов, на ранних этапах развития Вселенной пространство было заполнено гелием и водородом, из которых начали формироваться первые звезды. В их недрах происходил синтез более тяжелых химических элементов, включая железо. При этом атомы с большим порядковым номером могут появляться при катастрофических событиях, таких как, образование сверхновой или слияние двух нейтронных звезд.
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