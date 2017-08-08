Ученые: Смертность от жары резко вырастет к 2100 году

Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Международная группа ученых сделала прогноз, согласно которому ежегодное число жертв экстремальных погодных условий может увеличиться с 3 до 150 тыс. человек к концу XXI века. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале Phys.org.

Ученые считают, что если рост глобальных температур продолжится, то к 2100 году около 350 млн человек в Европе будут страдать от опасных климатических условий. При этом 99% случаев смерти от экстремальной погоды будут связаны с жарой.

Исследователи провели анализ климатических данных за 30 лет— с 1981 по 2010 год. Они сравнили их с прогнозами будущих погодных условий, в том числе частоты аномальной жары, лесных пожаров засух, наводнений и ураганов.

Согласно исследованию, если на Земле произойдет увеличение температуры на два градуса, то смертность от жары вырастет на 5400%, от затопления прибрежных территорий — на 3780%, от лесных пожаров — на 138%, а от ураганов — на 20%.

Отмечается, что люди станут меньше гибнуть от аномально низких температур.

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