В Сибири найдено захоронение динозавров и мамонтов

Ачинск, Красноярский край, , 09:55 — REGNUM Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили в Красноярском крае ранее неизвестное местонахождение останков динозавров и мамонтов. Об этом 7 августа сообщается на сайте вуза.

Группа ученых ТГУ во время экспедиции в Ачинском районе Красноярского края нашла в разрезе Большой Илек останки динозавров, а над ними — горизонт с костями мамонтов.

Сообщается, что поиск ископаемых организмов не входил в задачи экспедиции. Ученые должны были провести стратиграфическое описание всей толщи разреза. Однако в процессе геологических исследований они обнаружили остатки крупных травоядных и хищных динозавров. В «мамонтовом уровне» найдены кости мамонтов, носорогов и других животных.

«Относительно остатков мамонтовой фауны интересно отметить, что это, в основном, фрагменты, хотя их условия залегания субаэральные — то есть они захоронены не в воде, а на земной поверхности. Как правило, кости в таких случаях находят выветренными, но относительно целыми, а тут практически все сломаны», — приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции Сергея Лещинского.

По его словам, это может объясняться тем, что в этих местах проходила деятельность древних людей. Погрызов хищников на костях обнаружено не было.

Он также отметил, что исследовать обнажение было очень сложно. Разрез высотой от 40 до 60 метров на одних участках сильно зарос растительностью, а на других представляет собой отвесные обрушивающиеся стены. Поэтому участники экспедиции много копали и одновременно использовали альпинистское снаряжение.

Новое местонахождение напоминает по своей структуре Шестаковский яр в Кемеровской области, который является самым крупным скоплением остатков динозавров и мамонтов. По словам ученых, эти два разреза очень близки по геологическому строению. Они планируют продолжить исследование Большого Илека и найти артефакты палеолита — древнекаменного века.

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