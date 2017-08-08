Ученые нашли способ борьбы с раком при помощи золота

Эдинбург, Великобритания, , 09:24 — REGNUM Ученые из Шотландии разработали новый вид химиотерапии, который уничтожает раковые клетки благодаря частицам золота. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Angewandte Chemie.

По словам ученых, ими были открыты новые химические свойства золота, которые позволят применять этот металл для химиотерапии и снизить силу побочных эффектов для организма.

Исследователи обнаружили, что наночастицы золота можно применять для доставки лекарств в клетки опухоли, а также для усиления их действия. Проведя анализ экспериментов других ученых, они выявили, что золото способно ускорять реакции в организме и заставлять сложные органические молекулы формировать новые структуры.

На основе этого ученые выдвинули гипотезу, что подобное свойство может быть использовано для создания новой версии химиотерапии, работающей в присутствии атомов или наночастиц золота.

Биологи разработали несколько противораковых лекарств, которые начинали действовать только в присутствии золота. Опыты показали, что наночастицы уничтожали раковые клетки намного активнее, чем обычная химиотерапия, не затрагивая другие культуры клеток, которые располагались по соседству с ними.

По словам исследователей, они пока не проводили экспериментов на животных и добровольцах. Этот процесс может занять 4−5 лет. Однако предварительные опыты показали, что наночастицы золота можно использовать без серьезных последствий для организма.

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