Украина с Польшей восстановят обсерваторию в Карпатах

Киев, , 08:49 — REGNUM Восстановить обсерваторию «Белый слон» на горе Поп Иван Черногорский в украинских Карпатах планируют Украина и Польша, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает 8 августа «Укринформ».

По ее словам, над восстановлением научного объекта работают Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника и Варшавский университет. На 2017 год уже запланировано установка астрономического телескопа и метеорологического оборудования.

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Позже в обсерватории намерены открыть научный центр для исследования растительного и животного мира Карпатского национального природного парка, а также модернизировать спасательный пост для работы в круглогодичном режиме.

«Там (рядом с обсерваторией) еще с середины 2016 года спасатели-поисковики проводят профилактические работы и дают советы путешественникам», — сказала Гриневич.

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Напомним, польская астрономическая и метеорологическая обсерватория «Белый слон» работала в украинских Карпатах с 1938 по 1941 годы. После Великой Отечественной войны обсерватория вошла в состав Главной астрономической обсерватории (ГАО) Национальной академии наук Украины (НАНУ), однако работы в ней почти не проводились.

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