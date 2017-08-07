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Российское Минобрнауки планирует создать школьное телевидение

Наука

Школьники будут сами развивать этот проект

Москва, 7 августа 2017, 22:39 — REGNUM  Россиийское Министерство образования и науки готовит реализацию проекта школьного телевидения, сообщила журналистам глава ведомства Ольга Васильева.

В рамках этого проекта дети получат возможность создавать и транслировать в школе региональные, общероссийские и мировые новости из разных сфер событий.

Кроме того, дети будут сами развивать эти телеканалы школьного масштаба.

Помимо этого, Минобрнауки собирается ввести в школах факультативы по малому и среднему предпринимательству. Занятия будут проводиться во внеурочное время в формате кружков.

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