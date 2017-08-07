Астрономия возвращается в школы: учителя не верят в себя и целесообразность

Москва, , 12:34 — REGNUM Введение астрономии как общеобразовательного предмета в школах вызывает неоднозначную реакцию среди преподавательского состава. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM опрошенные специалисты, астрономию важно изучать для формирования глобального представления о мире, но вводить её как отдельный предмет необязательно, так как частично её изучают в курсе общей физики.

«Я против внедрения астрономии в отдельный предмет в обязательную программу, потому что часть астрономии включена в курс физики, этого довольно, остальная часть может быть включена в профильное и предпрофильное обучение на старших ступенях для ребят, которые этим заинтересуются», — считает директор института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

По её словам, преподавание предмета будет вестись учителями физики и математики по совместительству, так как достаточного количества преподавателей астрономии нет. Это может отразиться на качестве преподносимой информации. По мнению Абанкиной, знакомить школьников с предметом астрономии можно в планетариях, некоторые из которых есть при школах, например, в Подольске.

«Правда всех детей в планетарий не приведешь, чтобы это показать, и тем более такие программы, как в подольской школе, это вообще уникальные программы», — отметила она.

По мнению члена комиссии ОП РФ по развитию науки и образования Азамата Тлисова, решение ввести астрономию в школах, наоборот, является своевременным и крайне важным.

«Именно на уроках астрономии школьники могут получить уникальное понимание нашего мироздания, это важно для формирования глобального системного мышления», — подчеркнул он.

Отметим, что споры о необходимости возврата курса астрономии в школы ведутся несколько лет. Помимо астрономии и обсуждаемого сейчас урока игры в шахматы, большой резонанс получил введённый ранее предмет «Основы религиозных культур и светской этики». В некоторых регионах России он шёл как обязательный, но в большинстве школ его оставили предметом по выбору в числе нескольких программ: «основы православной культуры», «основы светской этики», «основы религиозных культур».

«По нашему мониторингу, многие другие эксперты тоже это подтверждают, более 80% выбирают основы светской этики, а вовсе не религиозную культуру. За последние 3 года религиозные основы на последнем месте по востребованности. Родители и педагоги абсолютно в этом совпадают, меньше 0,2% подчеркивают, что они хотели бы, чтобы их детей воспитывали религиозно — это не дело средней системы образования. Здесь есть возможности воскресных школ, благотворительных фондов и т.д.», — отметила Ирина Абанкина.

Напомним, как ранее заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, с 1 сентября 2017 года астрономия возвращается в школьную программу виде 35-часового курса. Преподавать астрономию будут учителя физики, сам предмет разделят на два уровня. В базовый уровень войдет изучение Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабов Вселенной. На углубленном уровне школьникам расскажут о методах и результатах исследований физической природы небесных тел и их систем, строении и эволюции Вселенной, о действии во Вселенной законов, открытых в земных условиях.