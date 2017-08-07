В Томске разработали плавучий беспилотник

Томск, , 11:09 — REGNUM Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) создали беспилотный плавучий аппарат для исследования водоемов. Об этом 7 августа сообщает Инновационный портал Томской области.

Аппарат представляет собой автоматизированный научно-исследовательский комплекс, который применяется для измерения глубины водоемов, построения карт дна, поиска затонувших предметов.

Устройство сконструировано на базе аэросаней и оборудовано эхолотом. Его длина составляет около 1 метра. Аппарат способен сканировать водоем на глубину до 100−150 метров. Управление беспилотником можно осуществлять с расстояния до 10 километров, а его аккумуляторные батареи работают без подзарядки около 2 часов.

«При разработке аппарата целью было не просто самостоятельное перемещение по акватории, а создание научно-исследовательского комплекса, который бы позволил выполнять поставленные задачи без постоянного вмешательства человека», — приводит портал слова одного из разработчиков Кирилла Бородина.

Он также пояснил, что основной целью проекта стало измерение и построение различных 3D-карт дна, магнитных аномалий, биологический анализ поверхностного слоя воды, а также другие цели, при осуществлении которых требуется позиционирование прибора, измерение и обработка данных.

В ходе работы над проектом ученые создали собственный радиоканал передачи данных, а также специальное программное обеспечение, которое на основе полученных данных может строить карты и просчитывать площади и объемы водоемов.

Сообщается также, что плавучий беспилотник может быть применен для исследований в нефтегазовой отрасли, картографии и для топографической регистрации озер.