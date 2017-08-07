Ученые назвали одиночество главной опасностью для человека

Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Ученые из США назвали одиночество и социальную изоляцию самой большой угрозой для человека. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert.

По мнению ученых, одиночество и социальная изоляция представляют большую угрозу человеку, чем ожирение. Степень воздействия этих факторов с каждым годом увеличивается и может представлять большую проблему.

Исследователи отмечают, что взаимоотношения с другими людьми являются фундаментальной потребностью человека, которая имеет большую важность для психологического благополучия для выживания.

Согласно исследованию Loneliness Study, в США около 42,6 млн людей старше 45 лет страдает от хронического одиночества. Кроме того, по данным переписи 2014 года, в одиночестве живет более четверти населения, а более половины не состоят в браке.

Ученые проанализировали данные 148 научных исследований, которые включали в себя информацию о 300 тыс. добровольцев. В результате выяснилось, что крепкие социальные связи способствуют снижению риска ранней смерти на 50%.

Еще одно исследование включало данные 70 работ о 3,4 млн человек. Ученые пришли к выводу, что одиночество и социальная изоляция повышает риск преждевременной смерти в большей степени, чем другие факторы.

По мнению экспертов, в системах здравоохранения должно быть учтено влияние социальных связей на здоровье людей.

Отметим, что социальная атомизация является характерной проблемой для современного западного общества, возникшее в результате распада традиционных связей и социального разобщения.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые объяснили влияние одиночества на человека