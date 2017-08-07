Жители России 7 августа увидят частное лунное затмение

Москва, , 05:05 — REGNUM Частное лунное затмение можно будет увидеть на всей территории России и СНГ за исключением крайних западных и крайних восточных районов страны, сообщается в 13-м выпуске электронно-печатного издания «Астрономический календарь».

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Максимальная фаза достигнет 0,25,можно будет видеть с азиатских территорий континента, редким астрономическим явлением смогут также полюбоваться жители Австралии и западной окраины африканского континента.

Неполную фазу затмения можно будет увидеть в Европе и Африке.

В центральном регионе России затмение начнется в 20.24 мск до 22.19. Лунный диск погрузится в северную часть земной тени и будет находиться довольно низко над горизонтом.

Для потенциального наблюдателя с луны в это время будет видно частное и полное солнечное затмение.

Напомним, следующее затмение в 2017 году будет полным солнечным. На территории Земли его полную и частичную фазы можно будет наблюдать 21 августа с территории Северной Америки.

Всего в 2017 году пройдет четыре затмения — 2 лунных и 2 солнечных. Предыдущее солнечное затмение 26 февраля было кольцеобразным, а лунное 11 февраля — полутеневым.