Ученые обнаружили астероиды возрастом 4 млрд лет

Ницца, Франция, , 16:02 — REGNUM Ученые из Франции обнаружили в поясе астероидов между Марсом и Юпитером группу небесных тел, которые образовались на раннем этапе формирования Солнечной системы. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Space.

Как утверждают ученые, небесные тела представляют собой семейство астероидов, которое является старейшим в основном поясе астероидов. Возраст этих объектов, вероятно, равен возрасту Солнца.

Ученые обнаружили это семейство небесных тел в процессе наблюдения за центральной областью пояса астероидов, из которого, по словам исследователей, на Землю попадает большинство астероидов и метеоритов.

Ученые обнаружили семейство из 108 обломков, крупнейшими из которых являются астероид Немауза диаметром 138 км и астероид Клоринда диаметром 42 км. Исходя из их размеров и формы ученые выдвинули гипотезу о том, что они сформировались приблизительно 4 млрд лет назад, на 600 млн лет позже образования Солнечной системы.

По мнению ученых, почти миллион астероидов сформировалось после распада нескольких крупных объектов.

Исследователи надеются, что изучение этих небесных тел поможет понять, какую роль они играли в процессе образования Земли и Солнечной системы в целом.

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