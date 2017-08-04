В поясе Койпера может существовать двойная планета

Хьюстон, США, , 14:07 — REGNUM Карликовый объект 2014 MU69, находящийся в поясе Койпера, может оказаться двойной планетой. Об этом говорится в статье, опубликованной 3 августа на сайте NASA.

Ученые провели анализ фотографий тени 2014 MU69, который показал, что планета является двойным небесным телом. Астрономы сделали попытку проследить за объектом в тот момент, когда он заслоняет свет далекой звезды.

В ходе первой попытки ученые не смогли увидеть тени карликовой планеты. Однако в дальнейшем им все же удалось увидеть 2014 MU69. Предварительное ее изучение показало, что она является не скоплением астероидов, а одиночным небесным телом.

Но дальнейший анализ показал, что 2014 MU69 представляет собой двойную планету, пару из относительно крупных астероидов, диаметр каждого из которых составляет около 15−20 км.

Ученые надеются получить много новых данных об этом объекте и поясе Койпера в целом после того, как зонд New Horizons, выполняющий исследования в этой области Солнечной системы, сблизится с 2014 MU69 и передаст его изображения на Землю. Предполагается, что это случится в январе 2019 года.

Напомним, зонд New Horizons был запущен в 2006 году. Он предназначен для исследования Плутона, его спутника Харона и объектов пояса Койпера.

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