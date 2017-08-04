В Канаде ученые создали модель динозавра — «живого танка» мелового периода

Драмхеллер, Канада, , 13:36 — REGNUM В Канаде завершено исследование останков самого неуязвимого травоядного динозавра — нодозавра, который жил в мезозойскую эру, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Настоящий «живой танк» обладал покрывающей все тело костяной броней, а костяной палицей на хвосте мог одним ударом убить тираннозавра. Согласно находке, у ящера Borealopelta markmitchelli была еще одна защита: окрас, при помощи которого он мог сливаться с окружающей природой.

Сегодня такой способностью не обладает ни одно крупное животное. Тем не менее, эти гиганты все же становились жертвами хищников: как именно тираннозавры могли это делать, еще предстоит установить ученым.

На основании найденного в 2011 году прекрасно сохранившихся останков динозавра, ученые из Королевского палеонтологического музея Тайрела в городе Драмхеллер (Канада), изготовили его трехмерную модель. Тело ящера фактически «вырезали» из горных пород — находка была сделана в шахте.

Извлечен из окружавших его отложений ящер был лишь в 2016 году. После изучения находки и было сделано открытие о цвете «брони» динозавра — она была красно-коричневого цвета сверху и спереди, а снизу и сзади — в беловато-розоватые тона.