Росатом поможет немецким ученым опровергнуть теорию элементарных частиц

Москва, , 12:24 — REGNUM «Электрохимический завод», входящий в компанию ТВЭЛ Росатома, поставил в немецкий Институт ядерной физики Общества Макса Планка особо чистый германий-76. Об этом 4 августа сообщает газета «Взгляд».

Германий-76 был доставлен в специальном защитном саркофаге. Он будет применяться в ходе научного эксперимента, который способен поставить под сомнение точность Стандартной модели элементарных частиц.

Сообщается, что изотоп высокой химической чистоты требуется для проведения второго этапа эксперимента по поиску так называемого безнейтринного двойного бета-распада. Опыт осуществляется в рамках международного научного сотрудничества GERDA (GERmanium Detector Array).

В ходе эксперимента ученые хотят доказать, что элементарная частица нейтрино имеет массу и является античастицей для самой себя. Ранее считалось, что нейтрино является безмассовой частицей.

Сообщается также, что обогащение особо чистого германия осуществлялось в Зеленогорске Красноярского края на российском «Электрохимическом заводе», который разработал нестандартные способы хранения и транспортировки этого изотопа.

Германий-76 для проекта GERDA был наработан впервые в 2004—2005 годах. Первый этап эксперимента не обнаружил безнейтринный распад германия. На данный момент GERDA готовит вторую фазу — планируется увеличить чувствительность установки.