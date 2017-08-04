Ученые разработали карту темной материи во Вселенной

Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Ученые из Великобритании разработали карту темной материи во Вселенной. Об этом 3 августа сообщает BBC.

В своей работе группа ученых исследовала более 26 миллионов галактик и составила, как утверждается, самую точную карту темной материи Вселенной, которая когда-либо была изготовлена.

По мнению исследователей, карта поможет узнать больше о таком таинственном явлении, какое представляет собой темной материя, а также понять из чего она состоит.

По словам профессора Офера Лахава из Университетского колледжа Лондона, карта даст новое представление о том, как работает Вселенная.

«Темная энергия и темная материя представляют собой, вероятно, одну из самых больших загадок в мире науки. Это вызывает большой интерес, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое», — сказал Лахав.

Он также добавил, что ученым предстоит еще множество исследований, поскольку данные, которыми они располагают, собирались в течение всего одного года. По мнению ученого, необходимо еще как минимум четыре года серьезных наблюдений.

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