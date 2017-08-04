Ученые предположили существование океанов на Венере

Париж, , 08:56 — REGNUM Ученые из США и Франции провели исследование, в результате которого обнаружили, что на Венере после ее формирования мог быть океан. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале Science News.

Ученые провели серию компьютерных симуляций, которые показали, что если бы на Венере имелось необходимое количество облачного покрова, углекислого газа и воды, то на этой планете мог бы существовать океан.

По мнению исследователей, абсолютно безжизненная сегодня Венера раньше была совсем другой. На сегодняшний день температура в ее атмосфере может достигать 460 °C, тогда как 715 млн лет назад средняя температура на планете была около 15 °C.

Согласно компьютерному моделированию, в атмосфере Венеры мог конденсироваться водяной пар с образованием океанов на ее поверхности. Это было возможно благодаря избытку углекислого газа на планете. В сочетании с толстым облачным покровом и несколькими другими факторами наличие водяного пара могло привести к образованию океанов.

Проведенное учеными моделирование показало, что для формирования собственного океана Венере могло потребоваться лишь 30% от той массы воды, которая содержится в океане Земли.

По мнению ученых, это открытие может помочь в поисках пригодных для жизни планет далеко за пределами Солнечной системы, показывая, какие условия в атмосфере планеты и на ее поверхности могут сделать ее пригодной для жизни.

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