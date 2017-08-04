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В Москве можно будет увидеть «кровавую Луну»

Наука

Посмотреть затмение можно будет в Московском планетарии с 20:00 и до 23:00

В Москве можно будет увидеть «кровавую Луну»
Иллюстрация: Александр Латышев (с) ИА Красная Весна
Красная Луна

Москва, 4 августа 2017, 08:32 — REGNUM  Вечером 7 августа жители Москвы смогут увидеть частичное лунное затмение — «кровавую Луну», говорится в сообщении на сайте правительства и мэра столицы.

Частичное затмение можно будет увидеть с 20:24 до 22:19 мск. За два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее на четверть диска.

Максимальная фаза затмения произойдет в 21:20 мск, именно в этом момент Луна приобретет красноватый оттенок.

Посмотреть затмение можно будет в Московском планетарии с 20:00 и до 23:00. Там отметили, что у каждого телескопа будет стоять астроном, который поможет увидеть затмение своими глазами.

Следующее лунное затмение будет полным, оно произойдет 31 января 2018 года.

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