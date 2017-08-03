Ученые: Южная Азия станет непригодной для жизни к концу века

Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Группа ученых из США и Китая заявила о том, что многие районы Южной Азии станут непригодными для жизни к 2100 году. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

По мнению ученых, температуры в некоторых районах Южной Азии достигнут к 2100 году такого уровня, при которых станет невозможной человеческая жизнь на этих территориях.

Ученые утверждают, что подобный сценарий возможен при сохранении текущих темпов изменения климата. Особенно это касается густонаселенного юга Азии — Индии, Пакистана и Бангладеш, которые, по мнению авторов, окажутся в опасных для жизни климатических условиях.

В работе также говорится, что около 4% населения региона будет жить в условиях сильной жары и влажности.

Отметим, что в последние годы множество ученых заявляют о грядущем глобальном потеплении и создают связанные с этим теории о различных катастрофах на Земле.

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