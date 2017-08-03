Ученые раскрыли геном древних минойцев и микенцев

Крит, Греция, , 13:36 — REGNUM Международная группа ученых провела анализ геномов минойцев и микенцев, живших несколько тысяч лет назад, и обнаружила, что они имеют значительное сходство. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи проанализировали геном 19 древних жителей на территории современных Греции и Турции, после чего полученные результаты были сопоставлены с уже имеющимися данными о геномах представителей древних цивилизаций.

Ученые в своей работе опровергли теории и гипотезы об афроазиатском происхождении древних греков или о том, что их потомки вымерли к периоду раннего Средневековья.

Авторы утверждают, что происхождение минойцев, микенцев и современных греков связано с древними жителями Кавказа, Армении и Ирана. Об этом говорит волна миграции с востока к Эгейскому региону и Малой Азии.

Напомним, минойская культура была открыта в конце XIX века. Ученые до сих пор не могут расшифровать письменные памятники, которые остались от этой древней культуры, населявшей остров Крит. Микенцы, в свою очередь, населяли материковую часть Греции.

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