В Крым идет аномальная жара

Симферополь, , 13:31 — REGNUM Аномально жаркая погода ожидается в Крыму в ближайшую неделю, сообщили 3 августа в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

«Управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 4−9 августа в Крыму ожидается аномальная жаркая погода: среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7° С и выше», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня из-за высоких температур электроснабжение Крыма было прервано: на всех четырех ветках энергомоста Кубань-Крым сработали автоматы. Из-за аномально высоких температур произошло погашение КВЛ 220 кВ, по которым осуществляется электроснабжение полуострова Крым.

Из-за аварии корабли и части Черноморского флота были переведены на резервное электропитание, однако боеготовность при этом не пострадала.

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