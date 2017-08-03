«Игру престолов» спасет квантовая криптография»

Москва, , 07:21 — REGNUM Классические технологии защиты не могут обеспечить абсолютную безопасность данным, которые хранятся в компьютерах. Дело даже не в количестве степеней защиты, а в том, что любую классическую систему защиты принципиально можно взломать «бесшумно», заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС» Илья Беседин.

«Ученые изучают квантовые технологии, которые могут заменить классические компьютеры и системы передачи данных. Одна из таких технологий — квантовая криптография. Суть ее в создании линий связи, которые невозможно прослушать так, чтобы источник и приемник информации, передаваемой по этим линиям, не узнали о взломе», — пояснил эксперт.

«Такая абсолютная защита — не результат программирования, а фундаментальное и неотъемлемое свойство квантовой линии связи. Поэтому обойти такую защиту просто невозможно», — считает Беседин.

По его словам, последнее достижение российских квантовых физиков — квантовая сеть из четырех точек, запущенная в июне в Казане. Однако подобные разработки ведутся по всему миру. В июле китайский Институт квантовых технологий даже анонсировал мессенджер, работающий на квантовой линии связи.

«Вполне возможно, что эра массового внедрения квантовых технологий может наступить уже в ближайшие годы», — резюмировал эксперт.

Напомним, за последние несколько дней СМИ сообщали сразу о двух хакерских атаках, вызвавших серьёзные последствия: атака на Зейскую ГЭС — без света остался Дальний Восток и кража интеллектуальной собственности — был похищен и выложен в сеть сценарий «Игры престолов». Обе атакованных системы были хорошо защищены от атак, тем не менее, их взломали.

Читайте также: Хакеры похитили сценарий новой серии «Игры престолов»