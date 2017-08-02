Пермские ученые разработали мину для тушения пожаров

Пермь, , 15:27 — REGNUM Ученые Пермского государственного университета (ПГУ) разработали мину, которая способна потушить пожар и нейтрализовать вредные химические вещества с расстояния трех километров. Об этом говорится на сайте университета.

Как заявляют ученые, небольшие лесные пожары можно тушить минами-огнетушителями специальной конструкции, обстреливая ими необходимую территорию. При падении контейнер, который сделан из алюминия, легко разрушается, и пожаротушащее вещество распыляется на горящем участке леса.

«Уникальность применения мин состоит в том, что даже небольшие пожары можно тушить с большого расстояния без риска для жизни сотрудников МЧС. Классические методы требуют выброски парашютных десантов, окапывания рвами горящей территории, использования самолетов», — сказал один из авторов разработки, доктор технических наук Олег Пенский.

По его словам, бывает сложно потушить небольшие пожары из-за того, что они разгорелись на труднодоступной территории и к ним невозможно подойти. С помощью мин можно обстреливать пожар с катера или любого открытого пространства.

Отмечается, что расстояние, на которое можно забрасывать мины, зависит от параметров выстреливающего устройства. Разработка подходит к любым минометам, позволяющим обстреливать территорию до трех километров.

Кроме того, функционал мины может быть расширен, поскольку ее основной частью является контейнер с веществом. Заменяя вещество на другие химические соединения, можно также бороться с вредными химическими веществами при авариях или уничтожать сельскохозяйственных вредителей.

Ученые уверены, что внедрение разработки сократит риски при работе для сотрудников МЧС, а также снизит стоимость операций по тушению пожаров и нейтрализации вредных химических соединений.

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