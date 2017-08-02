Операция по установке киберглаза признана успешной

Москва, , 10:18 — REGNUM Первая в России операция по установке бионического глаза прошла успешно. Об этом 1 августа заявила заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева, сообщает газета «Известия».

Устройство, вживленное 59-летнему жителю Челябинска, начало успешно работать. После курса реабилитации пациент смог увидеть шарики от пинг-понга и силуэт своей дочери.

После того, как стало ясно, что операция прошла успешно, Татьяна Яковлева заявила о том, что инновационную технологию сделают доступной для слепых.

«Эти операции будут делаться за счет государства нашим пациентам», — приводит издание слова Яковлевой.

Бионический глаз представляет собой устройство, которое состоит из специальных очков с небольшой видеокамерой, блока обработки изображения и электростимулятора. Изображение с камеры подается на сетчатку, благодаря чему пациент способен видеть силуэты окружающих его предметов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, операция, которая стала частью системы бионического зрения, была проведена 30 июня. Пациенту, полностью ослепшему из-за наследственного дегенеративного заболевания глаз, был вживлен бионический имплант «Аргус-2».

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