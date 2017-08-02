В Бразилии найдена двуглавая летучая мышь

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 09:45 — REGNUM Ученые из Бразилии рассказали об открытии двуглавой летучей мыши. Об этом сообщает интернет-портал LiveScince.

Находка представляет собой так называемых сиамских близнецов. Это соединение двух тел особей вида Artibeus obscurus, верхняя часть которых является независимой от другой, а нижняя является общей.

Соединение проходит на уровне грудной клетки, где две части соединяются, в том числе на уровне позвоночника. Существо имеет две головы, два сердца и рудиментарную третью руку.

Сообщается, что находка была сделана еще в 2001 году жителями штата Эспириту-Санту, которые передали ее бразильским зоологам. Экземпляр до настоящего времени хранился в заспиртованном виде в домашней коллекции одного из ученых.

Ученые утверждают, что подобные нарушения представляют собой не продукт мутаций, а нарушение в развитии однояйцевых близнецов, организмы которых по каким-то причинам не смогли разделиться на первых стадиях развития плода.

Причины, по которым происходит, пока остаются тайной. Благодаря находке, ученые планируют понять, как возникают подобные нарушения развития.

Читайте ранее в этом сюжете: Голландские рыбаки поймали двухголового дельфина

Читайте развитие сюжета: Двухголовую змею выловили в Андижанской области Узбекистана