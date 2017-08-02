Большинство жителей России верит прогнозам погоды — опрос

Москва, , 09:06 — REGNUM Доверие к прогнозу погоды испытывают больше половины жителей России, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Доля тех, кто доверяет прогнозам, составляет 54%. При этом 67% убеждены, что прогнозы погоды правдивы.

Между тем почти треть жителей России смотрит и слушает прогноз нерегулярно — 27%, а 19% и вовсе не следят за информацией от синоптиков.

«Доверие к информации метеорологов выражают 56% россиян, причем у тех, кто может сопоставить информацию из прогноза с реальными погодными условиями (кто регулярно следит за прогнозами погоды), уровень доверия почти вдвое выше (65%), чем у тех, кто подобной информацией практически не интересуется (35%)», — цитирует сообщение ВЦИОМ газета «Известия».

Уточняется, что больше верят прогнозам жители небольших населенных пунктов.

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