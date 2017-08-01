Ученые советуют не увлекаться губками для посуды

Берлин, , 11:31 — REGNUM ‍Губки для посуды могут вызвать опасные для человека инфекции, пишет журнал Scientific Reports.

Немецкие ученые пришли к выводу об опасности использования губок для мытья посуды, на которых скапливаются такие опасные микроорганизмы как ацинетобактеры (Acinetobacter).

Эти бактерии распространены повсеместно и могут вызывать такие инфекционныех процессы как менингит и септицемию.

Авторы исследования ссылаются на результаты анализа 40 кухонных губок. Использовался метод пиросеквенирования ДНК, а также флуоресцентная гибридизация и конфокальная лазерная сканирующая микроскопия.

Первый метод выявил, какие микроорганизмы скапливаются в губках, второй — заселение губок этими бактериями. Работа исследований показала, что в основном патогенные бактерии заселяют поверхность губки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля ученые из Американского колледжа кардиологии убедились, что продолжительный дневной сон вреден для здоровья. Дневной сон, длящийся дольше 40 минут, может привести к сбою в работе пищеварительной системы и повышению артериального давления.

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