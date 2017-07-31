Таллин, , 12:32 — REGNUM Жители Таллина будут месяц ездить на бесплатных беспилотных автобусах шесть дней в неделю, передает 31 июля Der Deutschlandfunk.

Отмечается, что небольшие автобусы вместимостью до 8 человек предусмотрены также для пассажиров в инвалидных колясках.

Проект бесплатных автобусов без водителей реализуется в рамках программы председательства Эстонии в Совете ЕС, которое началось 1 июля 2017 года.

Согласно официальным данным, стоимость данного проекта составляет около €100 тыс., две трети из которых вложили частные партнеры.

Советник по вопросам цифровых инноваций стратегического бюро госканцелярии Эстонии Мартен Каеватс подчеркнул, что «отказ от водительских прав в будущем уже не кажется таким надуманным».