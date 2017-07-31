Дожди в Москве: выпала четверть месячной нормы осадков

Москва, , 09:15 — REGNUM Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки, сообщает Гидрометцентр России.

Уточняется, что выпало от пяти до 24 мм — в разных районах. Так, уровень осадков в 24 мм зафиксирован на улице Балчуг.

Отметим, в уходящем месяце месячная норма осадков составляет 94 мм. Кроме того, обильные дожди пролились в Московской области. В городе Клин уровень осадков за сутки составил 60 мм.

Напомним, 27 июля МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве. Ожидались дожди и усиление ветра.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля Росгидромет предупредил о предостоящем ухудшении погоды: в Москву пришли сильные дожди с градом и ветром.

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