В Мурманске начали эксперимент по выявлению бактерий-разрушителей нефти

Мурманск, , 12:10 — REGNUM

В Мурманске запустили уникальный эксперимент: специалисты пытаются выявить бактерии, способные наиболее эффективно уничтожать нефтепродукты в условиях Крайнего Севера. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Баренц-отделении Всемирного фонда дикой природы, проект реализуется совместно со студентами и преподавателями Мурманского арктического гуманитарного университета.

«Бактерии-нефтедеструкторы известны науке уже давно, — объяснил пресс-секретарь отделения фонда в Мурманске Дмитрий Рябов. — Они питаются нефтью и, таким образом, разлагают её. Теоретически эти свойства могут быть использованы для очистки берегов в случае аварийных разливов при добыче и перевозке нефтепродуктов».

Сейчас молодые учёные проводят эксперимент с десятком существующих на рынке биоразлагающих препаратов. Их поместили в образцы нефти, которую транспортируют через Баренцево море.

«Через полгода станет понятно, какие бактерии более живучи, у кого лучше аппетит и в каких погодных условиях они лучше работают», — объяснил Рябов.

Предполагается, что полученная информация может быть полезна аварийно-спасательным формированиям, которые борются с нефтеразливами — ликвидаторы смогут взять на вооружение наиболее эффективные препараты.

Параллельно этому в Мурманске проходит ещё один эксперимент, направленный на улучшение состояния Баренцева моря. Как сообщало ИА REGNUM, этим летом в Заполярье начались испытания безопасных орудий лова. Ожидается, что новая модель донного трала улучшит работу по сохранению уязвимых морских экосистем.

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