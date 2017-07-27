Система образования тормозит развитие внутреннего туризма в России

Москва, , 19:54 — REGNUM

«Развитие внутреннего и въездного туризма невозможно без квалифицированных кадров. Делать туристические паспорта регионов, создавать внутренние туристические продукты и продвигать их, создавать туристические кластеры, создавать инфраструктуру гостеприимства, работать с гостями в отелях и т.д. должны специалисты, которых должна готовить система образования», — заявил на заседании круглого стола по вопросам подготовки кадров для отрасли вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель комитета по туризму Алексей Кожевников.

Он констатировал, что система образования не готовит профессиональные кадры для индустрии гостеприимства в объеме достаточном, как для обеспечения нужд бизнеса, так и для решения государственных задач. Как следствие, выпускники вузов не могут трудоустроиться, а работодатели не могут найти кадры.

К числу основных проблем вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» отнес отсутствие в системе подготовки специалистов реальной производственной практики, необходимых у выпускников знаний и технологий для организации путешествий и создания туристического продукта, а также важность анализа туристического потенциала российских регионов.

«Чему можно научить учащихся в индустрии гостеприимства при заочном обучении или как можно идти развивать въездной туризм в ВУЗ, если тебя принимают по результатам ЕГЭ без знания английского языка?», — задается вопросом Алексей Кожевников.

В связи с этим «ОПОРА РОССИИ» создает центр оценки квалификации в сфере гостеприимства и инициирует проведение регулярного рейтинга соответствующих образовательных программ, который будет одинаково полезен как работодателям и учреждениям образования, так и абитуриентам и их родителям. В качестве «отправной точки» предложено использовать критерии, принятые в рамках общественно-профессиональной аккредитации.

Для реализации обозначенных предложений «ОПОРА РОССИИ» как крупнейшее объединение работодателей, в том числе в сфере гостеприимства, обладает необходимыми ресурсами для проведения независимой оценки квалификации как выпускников, так и работающих специалистов.

Как подчеркнули участники круглого стола, кадровая составляющая является основой успешного осуществления мероприятий, предусмотренных программой развития внутреннего и въездного туризма в России, а также одноименных Национальной концепции и Стратегии.

Сегодня дипломированным специалистам не хватает практических навыков, а также необходимых знаний и технологий по организации путешествий. А предприниматели, в свою очередь, не готовы нести дополнительную финансовую нагрузку на доучивание молодых специалистов, высшие учебные заведения ссылаются на образовательные стандарты, которые согласовывает Министерство образования и науки Российской Федерации.

Представители рынка отмечают, что подавляющее число образовательных организаций, ведущих подготовку кадров в сфере гостеприимства, при реализации образовательных программ и запуске новых программ не учитывают положения, указанные в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)» и Стратегии развития туризма в России на период до 2020 года. Как следствие, ведется подготовка невостребованных рынком кадров при одновременно существующем дефиците квалифицированных сотрудников на всех уровнях.

Другой важной проблемой признается формальный подход образовательных организаций к взаимодействию с работодателями и профессиональным сообществом, а также оторванность системы высшего образования от реалий в сфере гостеприимства.

В качестве одной из действенных мер предложено обеспечить непрерывность профессионального образования и объединить разделенные федеральные учебные методические объединения (ФУМО) в системах высшего и среднего профессионального образования по укрупненной группе «Сервис и туризм» с последующей разработкой комплекса мероприятий, обеспечивающих эффективное взаимодействие образовательных организаций и работодателей.

Требует перезагрузки и система управления в сфере гостеприимства — необходимо ввести эффективный статистический учет, актуализировать существующие ГОСТы и привести отраслевую терминологию к общему знаменателю.

В работе круглого стола приняли участие член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ», президент Федерации рестораторов и отельеров, Председатель Совета по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства Игорь Бухаров, генеральный директор Туристской Ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко, главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения деятельности Федерального агентства по туризму Людмила Березина, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Юрий Ушанов, президент «Спутник — спорт энд бизнес тревел» Ильдар Мусин, заместитель декана факультета гостиничного и ресторанного бизнеса РАНХиГС при Президенте РФ Ирина Гончарова, Президент Ассоциации по развитию туристского рынка «Союз туристических агентств» Сергей Голов и ряд других экспертов рынка.