Ученые советы институтов поддержали инициативу о новой памятной дате России

Калуга, , 09:43 — REGNUM Сразу девять научных организаций России, среди которых ведущие исследовательские институты страны, поддержали инициативу участников прошедшей в марте 2017 года в Калуге международнойнаучной конференции историков «Великое стояние на Угре и формирование Российского централизованного государства: локальные и глобальные аспекты» сделать 11 ноября Днем победного окончания Великого стояния на Угре, памятной датой России.

Об этом на пресс-конференции для региональных СМИ рассказала директор Института истории и права Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского Ирина Берговская, сообщает 27 июля корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, данную инициативу, в частности, поддержали ученые советы Института всеобщей истории и Института российской истории РАН, ученый совет Историко-архивного института РГГУ, ученые советы Санкт-Петербургского государственного университета, Южного федерального университете, Уральского федерального университета, Института археологии уральского отделения РАН, КГУ им. К.Э. Циолковского, музея-заповедника «Куликово поле».

Теперь, по слова Ирины Берговской, решения ученых советов будут переданы в министерство культуры РФ, и далее начнется юридическая работа по подготовке предложений по внесению изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

В рамках пресс-конференции Берговская также заявила, что в настоящее время идет работа по подготовке сборника прошедшей в марте научной конференции, посвященной Великому стоянию на Угре. Это издание станет событием в исторической среде.

ИА REGNUM напоминает, 11 ноября 1480 года произошло великое историческое событие. Принято считать, что именно после него появилось независимое Русское государство с центром в Москве. На калужской земле на берегах Угры родилась держава, которая более не теряла свой суверенитет. Соседние страны признали Московское государство. Менялись названия — Московское государство, Россия, Российская империя, СССР, Российская Федерация, менялись эпохи, история помнит великую смуту, петровские реформы, восстание декабристов, освободительные реформы и контрреформацию, серию революций, но российская государственность никогда не прерывалась.

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