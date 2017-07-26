Качеством образования в Алтайском крае займется Совет

Барнаул, , 09:54 — REGNUM Министерство образования Алтайского края инициировало создание Совета по качеству образования. Соответствующий проект приказа опубликован сегодня, 26 июля, на официальном сайте ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

В задачу объединения будут входить координация всей работы по внедрению и совершенствованию системы управления и оценки качества общего образования в регионе, а также содействие реализации национальной политики в области качества образования.

Состав Совета определен поименно. В него войдут представители министерства образования и науки Алтайского края, руководители муниципальных органов управления образованием, ректоры высших учебных заведений, реализующих программы педагогической подготовки студентов, представители отделений краевого учебно-методического объединения, руководители общеобразовательных организаций, Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования и Алтайского краевого информационно-аналитического центра.

Как ожидается, в компетенции Совета будет рассмотрение результативности и эффективности функционирования системы управления и оценки качества общего образования, независимых оценочных процедур качества предметного образования учащихся всех уровней (государственной итоговой аттестации, всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, региональных оценочных процедур) и исследования компетенций учителей.

Поскольку еще одной важной функцией Совета заявлено «формирование предложений по организации, развитию и совершенствованию системы оценки качества общего образования, проведению региональных исследований качества образования, применению форм и методов оценки и управления качеством образования на краевом уровне», можно предположить, что власти региона обратили внимание на статью ИА REGNUM «Надо постараться как-то отупеть»: почему алтайская медалистка завалила ЕГЭ», где рассказано о том, почему отличница, медалистка, победительница регионального этапа всероссийского конкурса по литературе, провалила ЕГЭ именно по этому предмету, в котором особенно сильна.

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«Планируется, что совместная работа Совета по качеству и органов управления образованием позволит своевременно выявлять изменения качества предметного образования учащихся и компетенций учителей, определять проблемы, формировать предложения по повышению эффективности работы образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием в области управления и оценки качества образования», — отмечено в официальном сообщении краевого министерства по образованию в связи с планируемым нововведением.