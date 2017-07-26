Вслед за Луной: в Китае создадут симулятор колонии на Марсе

Пекин, , 09:23 — REGNUM Первая в Китае «марсианская колония» — именно так местные журналисты назвали комплекс сооружений, созданных для проведения экспериментов, направленных на изучение возможностей человека при высадке на поверхность Марса — будет создана в пустыне на территории провинции Цинхай.

По данным китайских специалистов, ландшафт пустыни Ядань наиболее приближен к ландшафту красной планеты. Площадь пустыни составляет 95 тыс. квадратных километров, пишет «Чжунго жибао».

База будет состоять из нескольких модулей, в которых будут жить добровольцы. За их работой будут следить десятки ученых. Главной целью миссии станет подготовка к предстоящему управляемому полету на Марс, который должен состояться не позднее 2040 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Китае стартовал новый этап лунной миссии, в ходе которого четверо добровольцев проведут 200 суток в закрытой капсуле, полностью имитирующей лунную станцию «Юэгун-1», возведение которой на поверхности Луны запланировано на 2025 год.

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