Учёных Пулковской обсерватории уволили после обращения Путину

Санкт-Петербург, , 22:20 — REGNUM Молодые ученые Главной (Пулковской) обсерватории РАН лишились работы после того, как обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить застройку прилегающей территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил бывший председатель Совета молодых учёных и специалистов Пулковской обсерватории Александр Шумилов.

«Накануне у меня был последний рабочий день. Договор не продлили. Разумеется, была служебная записка и формальное объяснение директора о том, что у ГАО якобы не хватает бюджетного финансирования, но мы все разумные люди и понимаем, что происходит. Тем более, при моей номинальной зарплате в 2,5 тысячи рублей», — сказал Шумилов.

Места секретаря Совета молодых учёных лишилась и Динара Бикулова. Именно Шумилов и Бикулова отправили видеообращение президенту Владимиру Путину в рамках «Прямой линии» 15 июня. В нем ученые интересовались, что федеральные власти могут сделать для предотвращения застройки территории обсерватории. Часть астрономов и многие общественники выступают резко против появления рядом с ГАО огромного жилого квартала «Планетоград», так как это помешает научной деятельности. Сейчас законность выданного местным Госстройнадзором разрешения на строительство оспаривается в суде.

В суд собираются идти и Шумилов с Бикуловой в связи с собственным увольнением.

«Раз руководство заняло позицию в пользу застройщиков, то Совет молодых учёных решил обратиться к нашему гаранту. Теперь руководство Совета молодых учёных уволено. Но кроме нас в целом выгнали много молодых специалистов за последнее время», — сказал Шумилов.

Напомним, российская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments намеревается построить рядом с Пулковской обсерваторией жилой комплекс «Планетоград», который займёт территорию в 240 га. Предполагается, что к 2020 году здесь будут стоять дома общей площадью около 190 тысяч кв. метров и высотой 18 метров, подземные и наземные парковки, школа и детский сад. К 2030 году планируют завершить весь проект — 1,5 млн кв. метров жилых площадей.

Противники этой идеи полагают, что Госстройнадзор не имел права согласовывать возведение многоэтажного ЖК на Пулковском шоссе, так как стройка попадает в охранную зону объекта культурного наследия «Пулковская обсерватория». Специалист из Пулковской обсерватории подтвердила на суде, что из-за стройки и появления жилых высоток в непосредственной близости от обсерватории ночное небо будет засвечено, что мешает астрономическим наблюдениям.

Представитель Госстройнадзора отвергла все исковые претензии, заявив, что служба выдала разрешение лишь на несколько корпусов одного дома, а не на весь «Планетоград». Заметим, руководитель ГАО Назар Ихсанов также согласовал возведение «Планетограда». В связи с этим более 120 сотрудников ранее выразили ему вотум недоверия, считая, что он превысил свои полномочия.