Ярославский университет установил «абитуриентский рекорд»

Ярославль, , 13:12 — REGNUM Ярославский государственный университет имени Демидова установил четырёхлетний рекорд по числу поданных заявлений абитуриентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в приемной комиссии ЯрГУ.

В настоящий момент к завершению подходит основной этап подачи заявлений на направления бакалавриата и специалитета. В приемную комиссию ЯрГУ по данным на 25 июля принято более 9 728 заявлений от 4468 абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, а также в Университетский колледж по программам среднего профессионального образования.

Это максимальный результат за четыре предыдущих года. Абитуриенты из 70 регионов России, а также более 20 иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья изъявили желание поступить в ЯрГУ. Доля иногородних абитуриентов составляет более 40%. Традиционно высокий интерес к ЯрГУ проявляют абитуриенты из Костромской, Вологодской, Архангельской областей, а также республики Коми.

«Мне кажется, что для роста числа заявлений есть несколько причин. Во-первых, сейчас можно подавать заявление онлайн, не вставая с дивана. Во-вторых, у нас на десять процентов увеличилось число иногородних абитуриентов. Мне кажется, что это, как и увеличение числа местных абитуриентов, связано с тем, что наш университет вошел в число опорных вузов страны. А поступающие постоянно мониторят информацию в вузах, куда они собираются подавать документы и такое событие повысило рейтинг ЯрГУ», — сказала корреспонденту ИА REGNUM ведущий документовед приемной комиссии Татьяна Нелюбина.

В 2017 году университет ведет прием абитуриентов на 30 направлений бакалавриата и специалитета, 28 направлений магистратуры, 15 — аспирантуры, 15 — среднего профессионального образования в Университетском колледже. Общее количество бюджетных мест составляет 1269.

В среднем на одно бюджетное место по программам бакалавриата и специалитета в ЯрГУ претендуют более 6 человек, а по отдельным направлениям конкурс превышает 10−15 человек на место: прикладная филология — 15 человек на место, государственное муниципальное управление — 10 человек на место, юриспруденция, социология, менеджмент — 8 человек на место.