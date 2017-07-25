Американская фирма будет вживлять своим сотрудникам микрочипы

Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Американская фирма Three Square Market стала первой компанией в США, которая объявила о планах вживить всем своим сотрудникам под кожу в руке микрочип, передает 25 июля BBC.

Three Square Market уверяет, что скоро все компании последуют ее примеру.

Она предлагает вживлять чип (крошечную микросхему радиочастотной идентификации) размером с рисовое зернышко.

Сообщается, что его стоимость достигает $300, он позволит сотрудникам компании простым прикосновением открывать двери, упрощенным способом входить в различные системы на компьютерных устройствах и многое другое.

На сегодняшний день уже 50 сотрудников компании изъявили желание вживить микросхему.

Патрик Макмуллан из Three Square Market уверен, что «технологии движутся вперед», и скоро каждый захочет получить свой собственный микрочип.

Отмечается, что идея вживления чипов уже реализовалась в Швеции, где многим добровольцам уже на протяжении трех лет вживляют крошечные устройства.

Поэтому над внедрением этой новой технологии Three Square Market работает совместно со шведской компанией BioHax.