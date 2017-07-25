В Калужской области в старые торфяные болота добавят воды

Калуга, , 09:17 — REGNUM В рамках российско-германского проекта «Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращения пожаров и смягчения изменений климата» впервые в калужском регионе занялись обводнением старых торфяных месторождений, осушенных в прошлом столетии для добычи торфа.

Как сообщили 25 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Национального парка «Угра», обводнениеторфяных болотснизит риски возгорания торфяников и восстановит естественные водно-болотные биотопы в местах обитания ряда редких и охраняемых видов.

В качестве пилотного проекта на территории парка «Угра» и в его охранной зоне было выбрано два выработанных месторождения на болотах Драковское, близ деревни Никола-Ленивец в Дзержинском районе и Татарка, у села Волконское Козельского района Калужской области.

Сотрудники парка совместно со специалистами из Твери уже провели полевые работы на болотах Драковское и Татарка. Были отобраны образцы торфа длярадиоуглеродного анализа, изучения свойств торфяной залежи и ее остаточной глубины. Также заложены точки для мониторинга уровня болотных вод.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, национальный парк «Угра» был образован в 1997 году. С 2002 года парк — биосферный резерват ЮНЕСКО. Общая площадь парка «Угра», который расположен в шести районах Калужской области, составляет 98,6 тысячи гектаров.